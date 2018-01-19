В Днепре загорелся трамвай с пассажирами внутри (ВИДЕО)
18 января на пересечении улиц Владимира Антоновича и Рабочей загорелся один из вагонов трамвая № 11. Пожар начался приблизительно в 19:40. В салоне трамвая находились люди, но никто из пассажиров не пострадал.
Об этом сообщает
«Я как раз собирался сесть в трамвай, когда увидел дым и огонь возле колес. Запах был очень едкий. Спасатели прибыли на место достаточно быстро, а скорую не вызывали вовсе», — рассказал очевидец пришествия Данил Белоусов. Он также сообщил, что в момент возгорания в салоне трамвая находилось много пассажиров.
После ликвидации пожара вагон направили в депо. Причины случившегося выясняют полицейские и сотрудники КП «Днепровский электротранспорт». Движение транспорта на месте происшествия не было затруднено.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
19.01.2018 08:18
19.01.2018 10:13