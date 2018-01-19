В Днепре загорелся трамвай с пассажирами внутри (ВИДЕО)

В Днепре загорелся трамвай с пассажирами внутри (ФОТО, ВИДЕО)

18 января на пересечении улиц Владимира Антоновича и Рабочей загорелся один из вагонов трамвая № 11. Пожар начался приблизительно в 19:40. В салоне трамвая находились люди, но никто из пассажиров не пострадал.

Об этом сообщает Информатор с места событий.

«Я как раз собирался сесть в трамвай, когда увидел дым и огонь возле колес. Запах был очень едкий. Спасатели прибыли на место достаточно быстро, а скорую не вызывали вовсе», — рассказал очевидец пришествия Данил Белоусов. Он также сообщил, что в момент возгорания в салоне трамвая находилось много пассажиров.

После ликвидации пожара вагон направили в депо. Причины случившегося выясняют полицейские и сотрудники КП «Днепровский электротранспорт». Движение транспорта на месте происшествия не было затруднено.




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