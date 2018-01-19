Основные аэропорты Украины работают в штатном режиме
Аэропорты Борисполя, Одессы, Львова, Ивано-Франковска, Днепра, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Запорожья и столицы работают в штатном режиме, несмотря на осложнение погодных условий.
Об этом
"Аэропорты городов Борисполь, Одессы, Львова, Ивано-Франковска, Днепра, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Запорожья и Киева работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по состоянию на утро 19 января небольшой снег наблюдается в Винницкой, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях. На остальной территории без осадков.
Напомним, украинцев предупредили о сильных снегопадах.
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