Спасатели освободили из снежных заносов 505 автомобилей

Спасатели освободили из снежных заносов 505 автомобилей

Подразделения ГСЧС Украины за прошедшие сутки отбуксировали 505 автотранспортных средств и оказали помощь 1039 гражданам. Движение на автодорогах страны обеспечено.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС 18 января проведены буксировки 505 ед. автотранспортных средств, оказана помощь 1039 гражданам", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным спасателей, движение на автомобильных дорогах обеспечено. Для работы снегоочистительной техники частично ограничивается движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях.

Для обеспечения проезда, расчистки дорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечены 1370 ед. тех. и 2125 чел., в том числе от Укравтодора 1211 ед. тех. и 1593 работники, от ГСЧС 159 ед. тех. и 532 чел. личного состава.

На территории страны развернуты 4025 пунктов обогрева, в том числе 46 от ГСЧС. На въездах в Киев развернуто 7 пунктов обогрева ГСЧС, в Киевской области 7 пунктов обогрева.

Аэропорты городов Борисполь, Одессы, Львова, Ивано-Франковска, Днепра, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Запорожья и Киева работают в штатном режиме.

По состоянию на утро наблюдается небольшой снег в Винницкой, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях. На остальной территории без осадков.




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