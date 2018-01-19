Владельцы авто на еврономерах не получат льгот – Гройсман

Владельцы авто на еврономерах не получат льгот – Гройсман

Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами.

Об этом в интервью НВ рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растаможивать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми", - сказал премьер.

Он также отметил, что для этого можно пересмотреть ввозные ставки и, возможно, что?то оптимизировать. По словам Гройсмана, в Украине на авто с еврорегистрацией ездят много добропорядочных людей. Однако, на таких авто также совершается большое количество преступлений, наездов и убийств.

"И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать", - отметил он.

Также премьер напомнил, что правительство подало закон, который является базовым для ужесточения ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. В нем написано о регистрации таких автомобилей, чтобы можно было четко понимать, кто на них ездит.

"Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом", - заключил Гройсман.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Владимир Гройсман выступает за снижение таможенных ставок на ввоз иностранных автомобилей.

Напомним, народные депутаты предложили активистам решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией по примеру Молдовы.

Ранее глава налогового комитета заявляла, что вопрос снижения пошлины и налогов на ввоз автомобилей из-за границы должен приниматься с учетом экономического обоснования.

Кроме того, Южанина считает, что автомобили на еврономерах нарушают таможенные правила и безопасность.

Напомним, 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады. Митингующие требовали изменить законодательство таким образом, чтобы сделать возможным регистрацию своих автомобилей в Украине по приемлемой для граждан Украины цене.




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