На пляже в Рио-де-Жанейро авто въехало в толпу людей: погиб ребенок
По меньшей мере, 15 человек получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, один ребенок погиб.
Об этом сообщает Jornal do Brasil.
Государственная военная полиция Рио-де-Жанейро в своем заявлении сообщила, что не считает случившееся терактом.
«PMRJ разъясняет, что происшествие на Копакабане не является террористическим нападением, а серьезной катастрофой, в ходе которой водитель потерял контроль над транспортным средством и в итоге врезался в 15 человек, которые находились на набережной», – говорится в заявлении.
По предварительной информации, водитель автомобиля был задержан и сказал, что страдает эпилепсией.
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