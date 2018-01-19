На пляже в Рио-де-Жанейро авто въехало в толпу людей: погиб ребенок

На пляже в Рио-де-Жанейро авто въехало в толпу людей: погиб ребенок (ФОТО)

По меньшей мере, 15 человек получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, один ребенок погиб.

Об этом сообщает Jornal do Brasil.

Государственная военная полиция Рио-де-Жанейро в своем заявлении сообщила, что не считает случившееся терактом.

«PMRJ разъясняет, что происшествие на Копакабане не является террористическим нападением, а серьезной катастрофой, в ходе которой водитель потерял контроль над транспортным средством и в итоге врезался в 15 человек, которые находились на набережной», – говорится в заявлении.

По предварительной информации, водитель автомобиля был задержан и сказал, что страдает эпилепсией.




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