В Запорожской области за ночь сгорели внедорожники Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Outlander

В Запорожской области за ночь сгорели внедорожники Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Outlander (ФОТО)

В Запорожской области в ночь на 18 января сгорели два дорогих внедорожника и два автобуса, при этом причина возгорания пока не выяснена.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС области.

Так, в 01:57 в поселке Мирном, Мелитопольского района, загорелся внедорожник Mitsubishi Outlander, а в 2:35 уже в Мелитополе сгорела еще одна дорогая иномарка – Suzuki Grand Vitara.

От него пламя перекинулось на стоящий рядом автобус "Богдан" и микроавтобус Volkswagen.По факту событий ведутся расследования.

Ранее в Харькове сожгли автомобиль судьи.




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