В Запорожской области за ночь сгорели внедорожники Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Outlander
В Запорожской области в ночь на 18 января сгорели два дорогих внедорожника и два автобуса, при этом причина возгорания пока не выяснена.
Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС области.
Так, в 01:57 в поселке Мирном, Мелитопольского района, загорелся внедорожник Mitsubishi Outlander, а в 2:35 уже в Мелитополе сгорела еще одна дорогая иномарка – Suzuki Grand Vitara.
От него пламя перекинулось на стоящий рядом автобус "Богдан" и микроавтобус Volkswagen.По факту событий ведутся расследования.
Ранее в Харькове сожгли автомобиль судьи.
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18.01.2018 14:40