Северная Корея похвалилась собственной автомобильной маркой.

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) запускает собственный автомобильный бренд Naenara. В его линейке будут присутствовать не только компактные микроавтобусы и грузовики, которые выпускали в Северной Корее и раньше, но и достаточно современные легковушки и кроссоверы.

Судя по единственной рекламной фотографии, в качестве исходников для северокорейской «Нэнары» взяты китайские автомобили. Скупой пресс-релиз сообщает, что машины получат двигатели мощностью от 74 до 108 л.с. и будут развивать скорость от 120 до 180 км/ч. Расход топлива (правда, не указано, какого именно) составит 6-8 литров на сто километров.

Машины Naenara получат ряд атрибутов комфорта: кондиционер, электрические стеклоподъемники, усилитель рулевого управления, электропривод боковых зеркал заднего вида, задний парктроник. О стоимости автомобилей никакой информации не приводится.