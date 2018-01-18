На трассе «Мариуполь-Харьков» произошло смертельное ДТП с автобусом

На трассе «Мариуполь-Харьков» произошло смертельное ДТП с автобусом (ФОТО)

В Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи с. Дмитровка.

Об этом сообщают Надзвичайні новини.

Как выяснилось, пассажирский автобус «Мариуполь-Харьков» столкнулся с автомобилем Нива. В результате ДТП 2 пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, водитель доставлен в больницу. Из-за столкновения, произошла утечка бензина, в результате чего загорелась машина. Одновременно с ликвидацией пожара, спасатели с помощью гидроинструмента деблокировали тела погибших из металлической ловушки.

В автобусе на момент столкновения находилось 24 человека, двое из которых водители. По предварительной информации никто не пострадал. При поддержке председателя Бердянского районной государственной администрации к месту ДТП направлены автобус для перевозки пассажиров в ближайший пункт обогрева.

По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование. От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 6 человек личного состава.

Напомним, в Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым удалось выжить.

По предварительным данным, причиной пожара в автобусе могло стать замыкание проводки.




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