На трассе «Мариуполь-Харьков» произошло смертельное ДТП с автобусом
В Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи с. Дмитровка.
Об этом сообщают
Как выяснилось, пассажирский автобус «Мариуполь-Харьков» столкнулся с автомобилем Нива. В результате ДТП 2 пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, водитель доставлен в больницу. Из-за столкновения, произошла утечка бензина, в результате чего загорелась машина. Одновременно с ликвидацией пожара, спасатели с помощью гидроинструмента деблокировали тела погибших из металлической ловушки.
В автобусе на момент столкновения находилось 24 человека, двое из которых водители. По предварительной информации никто не пострадал. При поддержке председателя Бердянского районной государственной администрации к месту ДТП направлены автобус для перевозки пассажиров в ближайший пункт обогрева.
По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование. От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 6 человек личного состава.
Напомним, в Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым удалось выжить.
По предварительным данным, причиной пожара в автобусе могло стать замыкание проводки.
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