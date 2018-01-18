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Украинский самолет «Руслан» стал героем американского сериала Mega Machines (ВИДЕО) Украинский самолет-гигант "Руслан" стал главным героем серии американского научно-популярного сериала "Mega Machines: The world's Strongest Plane". Об этом сообщили в пресс-службе "Авиалиний Антонова". "В новом выпуске Mega Machines: The world's Strongest Plane главным героем стал Ан124-100 "Руслан", который является крупнейшим из транспортных самолетов, изготавливаемых серийно. В частности, создатели программы были поражены возможностью "Руслана" перевезти три вертолета Apache", - говорится в сообщении. Съемки фильма проходили на самолетах, эксплуатируемых "Авиалиниями Антонова". Напомним, двести одесских отдыхающих утром в четверг, 18 января, не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх.



Ранее в международном аэропорту индонезийского курортного острова Бали скопилось около 60 тысяч туристов, которые пытаются вылететь домой.

golos.ua

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