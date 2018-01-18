Украинский самолет «Руслан» стал героем американского сериала Mega Machines (ВИДЕО)

Украинский самолет «Руслан» стал героем американского сериала Mega Machines (ВИДЕО)

Украинский самолет-гигант "Руслан" стал главным героем серии американского научно-популярного сериала "Mega Machines: The world's Strongest Plane".

Об этом сообщили  в пресс-службе "Авиалиний Антонова".

"В новом выпуске Mega Machines: The world's Strongest Plane главным героем стал Ан124-100 "Руслан", который является крупнейшим из транспортных самолетов, изготавливаемых серийно. В частности, создатели программы были поражены возможностью "Руслана" перевезти три вертолета Apache", - говорится в сообщении.

Съемки фильма проходили на самолетах, эксплуатируемых "Авиалиниями Антонова".

Напомним, двести одесских отдыхающих утром в четверг, 18 января, не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх.

Ранее в международном аэропорту индонезийского курортного острова Бали скопилось около 60 тысяч туристов, которые пытаются вылететь домой.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.
Самолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в мореСамолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в море
На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)
Николаевского чиновника задержали за рулем в состоянии опьяненияНиколаевского чиновника задержали за рулем в состоянии опьянения
Компания Hyundai построила водородный кроссовер NEXO.Компания Hyundai построила водородный кроссовер NEXO.
Блок рекламы


Похожие новости
Фуры встали в пробке на Одесской трассе возле УманиФуры встали в пробке на Одесской трассе возле Умани
Намело снега по пояс: автолюбители показали реальную ситуацию на трассе «Киев-Одесса» (ВИДЕО)Намело снега по пояс: автолюбители показали реальную ситуацию на трассе «Киев-Одесса» (ВИДЕО)
На закарпатском курорте пьяный на снегоходе сбил двух туристов (ВИДЕО)На закарпатском курорте пьяный на снегоходе сбил двух туристов (ВИДЕО)
В Турции разбился военно-транспортный самолет: три человека погиблиВ Турции разбился военно-транспортный самолет: три человека погибли
Пилоты съехавшего к морю турецкого самолета объяснили причины аварииПилоты съехавшего к морю турецкого самолета объяснили причины аварии
Под Запорожьем десятки фур застряли на дорогах из-за непогоды (ВИДЕО)Под Запорожьем десятки фур застряли на дорогах из-за непогоды (ВИДЕО)
Украинский авиаперевозчик увеличит количество рейсов в ДелиУкраинский авиаперевозчик увеличит количество рейсов в Дели
В сети опубликовали видео из падающего самолета в ТурцииВ сети опубликовали видео из падающего самолета в Турции
В РоSSии полицейские пытались задержать угонщика снежками (ВИДЕО)В РоSSии полицейские пытались задержать угонщика снежками (ВИДЕО)
Самолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в мореСамолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в море
Последние новости
Подгружаем последние новости