Украинский самолет «Руслан» стал героем американского сериала Mega Machines (ВИДЕО)
Украинский самолет-гигант "Руслан" стал главным героем серии американского научно-популярного сериала "Mega Machines: The world's Strongest Plane".
Об этом сообщили в пресс-службе "Авиалиний Антонова".
"В новом выпуске Mega Machines: The world's Strongest Plane главным героем стал Ан124-100 "Руслан", который является крупнейшим из транспортных самолетов, изготавливаемых серийно. В частности, создатели программы были поражены возможностью "Руслана" перевезти три вертолета Apache", - говорится в сообщении.
Съемки фильма проходили на самолетах, эксплуатируемых "Авиалиниями Антонова".
Напомним, двести одесских отдыхающих утром в четверг, 18 января, не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх.
Ранее в международном аэропорту индонезийского курортного острова Бали скопилось около 60 тысяч туристов, которые пытаются вылететь домой.
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18.01.2018 13:47