Land Rover выпустит партию заряженных внедорожников Defender.

Как вы помните, Land Rover снял с производства ветерана Defender в январе 2016 года, а его преемник появится у дилеров только в 2019-м. Однако так просто распрощаться со своей легендой британцы не смогли, и скоро свет увидит ограниченная партия «Дэфов» в старом кузове.

Land Rover выпустит партию заряженных внедорожников Defender.

Land Rover соберет 150 машин, под капотом которых будет установлен 405-сильный двигатель V8 с моментом в 515 Нм. Восьмиступенчатый автомат передает тягу на все колеса. В трансмиссии сохранен понижающий ряд и блокировки дифференциалов. Заряженный Defender набирает сотню за 5,6 секунды и может разогнаться до 170 км/ч. Для сравнения: стандартный внедорожник с дизелем 2.2 отдачей 122 л.с. и 6-скоростной механикой набирает 100 км/ч за 15,8 секунды.

Land Rover выпустит партию заряженных внедорожников Defender.

Под мощный мотор доработали и другие узлы. Defender обрел 335-миллиметровые тормозные диски спереди, 300-миллиметровые сзади, перенастроенную подвеску с иными пружинами, амортизаторами и стабилизаторами. Машина обута в 18-дюймовые шины размерности 265/65.

Land Rover выпустит партию заряженных внедорожников Defender.

Уникальный «Дэф» доступен с двумя вариантами колесной базы с палитрой из восьми цветов. В комплектацию входят кожаные кресла Recaro, светодиодные фары, навигация (правда, с крошечным дисплеем), ESP, электропакет, обогрев сидений, кондиционер.

Каждый автомобиль оценили в 150 тысяч фунтов.

Land Rover выпустит партию заряженных внедорожников Defender.

Новый Land Rover Defender может дебютировать в конце этого года, но продажи начнутся в 2019-м. Он станет самым продвинутым внедорожником марки, но при этом будет ориентирован на массового покупателя. В числе версий появится и чисто электрическая.


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