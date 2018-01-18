Фуры встали в пробке на Одесской трассе возле Умани

Водители проигнорировали ограничения.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Водители крупногабаритного транспорта, двигавшиеся по трассе Одесса-Киев в четверг, несмотря на введенные ограничения, создали аварийные ситуации и заблокировали движение другим транспортным средствам на автодороге.

"Сегодня на автодороге Киев-Одесса некоторые водители, невзирая на ограничение движения крупногабаритного транспорта, пытались проехать по трассе, однако не справились с управлением и заблокировали движение другим транспортным средствам. Сейчас на автодороге Одесса-Киев в Уманском районе [Черкасской области] движение в направлении Киева усложнено. Для устранения препятствий на дороге работают полицейские и спасатели", - сообщает патрульная полиция Украины в фейсбуке.

Напомним, в Украину в последние дни пришли снегопады. В ряде населенных пунктов Одесской области, в том числе в Измаиле, нет света воды и тепла.