Фуры встали в пробке на Одесской трассе возле Умани
Водители проигнорировали ограничения.
Водители крупногабаритного транспорта, двигавшиеся по трассе Одесса-Киев в четверг, несмотря на введенные ограничения, создали аварийные ситуации и заблокировали движение другим транспортным средствам на автодороге.
"Сегодня на автодороге Киев-Одесса некоторые водители, невзирая на ограничение движения крупногабаритного транспорта, пытались проехать по трассе, однако не справились с управлением и заблокировали движение другим транспортным средствам. Сейчас на автодороге Одесса-Киев в Уманском районе [Черкасской области] движение в направлении Киева усложнено. Для устранения препятствий на дороге работают полицейские и спасатели", - сообщает патрульная полиция Украины в фейсбуке.
Напомним, в Украину в последние дни пришли снегопады. В ряде населенных пунктов Одесской области, в том числе в Измаиле, нет света воды и тепла.
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