200 украинцев застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха

200 украинцев застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Двести одесских отдыхающих утром в четверг, 18 января, не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх.

Об этом сообщает «Думская».

«Самолет авиакомпании YanAir должен был прилететь за ними из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого. Но накануне вечером борт Airbus A321, регистрационный номер UR – COJ, из-за поломки не смог вылететь туда с пассажирами из Львова», – пишет издание.

В результате одесситы после отдыха не могут пока добраться домой.

Этот же борт 18 января в 12:30 должен стартовать из Одессы в Шарм-эш-Шейх с очередной партией из 200 отдыхающих.

Напомним, ранее в международном аэропорту индонезийского курортного острова Бали скопилось около 60 тысяч туристов, которые пытаются вылететь домой.




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