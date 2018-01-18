200 украинцев застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Двести одесских отдыхающих утром в четверг, 18 января, не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх.
Об этом сообщает «
«Самолет авиакомпании YanAir должен был прилететь за ними из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого. Но накануне вечером борт Airbus A321, регистрационный номер UR – COJ, из-за поломки не смог вылететь туда с пассажирами из Львова», – пишет издание.
В результате одесситы после отдыха не могут пока добраться домой.
Этот же борт 18 января в 12:30 должен стартовать из Одессы в Шарм-эш-Шейх с очередной партией из 200 отдыхающих.
Напомним, ранее в международном аэропорту индонезийского курортного острова Бали скопилось около 60 тысяч туристов, которые пытаются вылететь домой.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
18.01.2018 13:02