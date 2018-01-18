На дороге Одесса-Киев в Черкасской области застряли около 100 автомобилей

Сложная ситуация сохраняется в Полтавской области.

На дороге Одесса-Киев в Черкасской области застряли около 100 автомобилей
Фото: dsns.gov.ua

Ограничение движения грузового транспорта действует в городе Киеве, а также на отдельных участках дорог в Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Фейсбуке.

"Это все для того, чтобы гарантировать работу снегоуборочных машин", - отмечается в сообщении.

Также сложная ситуация сохраняется в Полтавской области, где на некоторых участках дорог толщина снежного покрова составляет более полуметра и снег не прекращает падать.

На дороге сообщением Одесса-Киев вблизи села Ладыженка Уманского района Черкасской области вследствие сложных погодных условий и ДТП ограничено движение автотранспорта в направлении столицы. В пробке находится около 100 автомобилей.

МВД призывает водителей, если есть возможность, - не выезжать на дороги или пользоваться общественным транспортом.

Напомним, на дорогах в Киевской области открылись пункты обогрева для водителей. Также сообщалось, что полицейские с помощью квадрокоптера отслеживают наличие пробок и транспорт, который попал в снежные заносы.

В декабре прошлого года на трассе Одесса-Киев в Киевской области застряли 800 грузовиков.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.
Самолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в мореСамолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в море
На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)
Николаевского чиновника задержали за рулем в состоянии опьяненияНиколаевского чиновника задержали за рулем в состоянии опьянения
Компания Hyundai построила водородный кроссовер NEXO.Компания Hyundai построила водородный кроссовер NEXO.
Блок рекламы


Похожие новости
В Запорожской области за ночь сгорели внедорожники Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Outlander В Запорожской области за ночь сгорели внедорожники Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Outlander
200 украинцев застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха200 украинцев застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха
На дорогах в Киевской области открылись пункты обогрева для водителейНа дорогах в Киевской области открылись пункты обогрева для водителей
В Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поездаВ Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поезда
Бревна с лесовоза влетели в салон автобуса в Житомирской областиБревна с лесовоза влетели в салон автобуса в Житомирской области
На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей (ФОТО)На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей (ФОТО)
В Донецкой области легковушка на заснеженной трассе влетела в автобус, три человека пострадали В Донецкой области легковушка на заснеженной трассе влетела в автобус, три человека пострадали
Под Запорожьем десятки фур застряли на дорогах из-за непогоды (ВИДЕО)Под Запорожьем десятки фур застряли на дорогах из-за непогоды (ВИДЕО)
В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчинуВ Харьковской области электричка насмерть сбила мужчину
ДТП в Запорожской области: поезд превратил в обломки «копейку» ДТП в Запорожской области: поезд превратил в обломки «копейку»
Последние новости
Подгружаем последние новости