На дороге Одесса-Киев в Черкасской области застряли около 100 автомобилей
Сложная ситуация сохраняется в Полтавской области.
Ограничение движения грузового транспорта действует в городе Киеве, а также на отдельных участках дорог в Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Фейсбуке.
"Это все для того, чтобы гарантировать работу снегоуборочных машин", - отмечается в сообщении.
Также сложная ситуация сохраняется в Полтавской области, где на некоторых участках дорог толщина снежного покрова составляет более полуметра и снег не прекращает падать.
На дороге сообщением Одесса-Киев вблизи села Ладыженка Уманского района Черкасской области вследствие сложных погодных условий и ДТП ограничено движение автотранспорта в направлении столицы. В пробке находится около 100 автомобилей.
МВД призывает водителей, если есть возможность, - не выезжать на дороги или пользоваться общественным транспортом.
Напомним, на дорогах в Киевской области открылись пункты обогрева для водителей. Также сообщалось, что полицейские с помощью квадрокоптера отслеживают наличие пробок и транспорт, который попал в снежные заносы.
В декабре прошлого года на трассе Одесса-Киев в Киевской области застряли 800 грузовиков.
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Транспорт
18.01.2018 11:57