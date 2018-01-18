На дороге Одесса-Киев в Черкасской области застряли около 100 автомобилей

Сложная ситуация сохраняется в Полтавской области.

Фото: dsns.gov.ua

Ограничение движения грузового транспорта действует в городе Киеве , а также на отдельных участках дорог в Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Фейсбуке.

"Это все для того, чтобы гарантировать работу снегоуборочных машин", - отмечается в сообщении.

Также сложная ситуация сохраняется в Полтавской области, где на некоторых участках дорог толщина снежного покрова составляет более полуметра и снег не прекращает падать.

На дороге сообщением Одесса-Киев вблизи села Ладыженка Уманского района Черкасской области вследствие сложных погодных условий и ДТП ограничено движение автотранспорта в направлении столицы. В пробке находится около 100 автомобилей.

МВД призывает водителей, если есть возможность, - не выезжать на дороги или пользоваться общественным транспортом.

Напомним, на дорогах в Киевской области открылись пункты обогрева для водителей. Также сообщалось, что полицейские с помощью квадрокоптера отслеживают наличие пробок и транспорт, который попал в снежные заносы.

В декабре прошлого года на трассе Одесса-Киев в Киевской области застряли 800 грузовиков.