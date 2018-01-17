В Турции разбился военно-транспортный самолет: три человека погибли

На юго-западе Турции разбился военно-транспортный самолет, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает Dogan News Agency.

Турецкий самолет CASA CN-235 упал вблизи города Ялвач в районе провинции Стамбул в среду, 17 декабря.

Авария произошла примерно в 14.00 по местному времени. На место падения самолета была отправлена ??специальная команда.

По словам губернатора провинции, трое военнослужащих, находившихся на борту, погибли.

Сообщается, что в самолете находились двое летчиков и техник.

Напомним, недавно самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus со 168 пассажирами на борту после приземления съехал со взлетной полосы и застрял на склоне над Черным морем. Все пассажиры и экипаж были эвакуированы, и никто не пострадал.