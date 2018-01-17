В Киеве из-за снегопада ограничили въезд крупногабаритного транспорта

Ограничение будут действовать с 20:00 среды и до отдельного поручения.

В Киеве из-за снегопада ограничили въезд крупногабаритного транспорта
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Фото: dsns.gov.ua

Киевская областная государственная администрация ограничила въезд крупногабаритного транспорта на территорию области с 20:00 среды.

Об этом сообщается на сайте ОГА.

Отмечается, что такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий и для обеспечения бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта в области.

Ограничение будут действовать с 20:00 среды и до отдельного поручения.

Согласно сообщению пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, в местах отстоя крупногабаритного транспорта будут развернуты пункты обогрева, где водители смогут согреться и переждать снегопад.

Отметим, что метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий 18 и 21-22 января.

Напомним, в конце декабря на трассе Одесса-Киев в Киевской области застряли 800 грузовиков.


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