В Киеве из-за снегопада ограничили въезд крупногабаритного транспорта
Ограничение будут действовать с 20:00 среды и до отдельного поручения.
Киевская областная государственная администрация ограничила въезд крупногабаритного транспорта на территорию области с 20:00 среды.
Об этом сообщается на сайте ОГА.
Отмечается, что такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий и для обеспечения бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта в области.
Ограничение будут действовать с 20:00 среды и до отдельного поручения.
Согласно сообщению пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, в местах отстоя крупногабаритного транспорта будут развернуты пункты обогрева, где водители смогут согреться и переждать снегопад.
Отметим, что метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий 18 и 21-22 января.
Напомним, в конце декабря на трассе Одесса-Киев в Киевской области застряли 800 грузовиков.
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