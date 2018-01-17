Владельцев евроблях лишат возможности управлять нерастаможенным автомобилем – эксперт

Владельцев евроблях лишат возможности управлять нерастаможенным автомобилем – эксперт

Владельцев евроблях лишат возможности управлять нерастаможенным автомобилем.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по транспортным  вопросам  Вячеслав Коновалов. 
«Запретить передавать право управления автомобилем посторонним лицам- это одна  из 25 мер, которая там предлагалась, как вариант.  Этот законопроект уже давно обсуждается. Другой вопрос, что пока не хватает голосов нардепов, чтобы вынести его в зал на обсуждение. Следующий момент состоит в том, что сами представители евроблях ведут себя пассивно. Достаточно вспомнить августовскую пресс-конференцию, когда защитники автомобилей на  еврономерах обещали 150-200 тысяч митингующих. В итоге в сентябре на акцию протеста вышло только 2-3 тысячи автомобилистов. Власть посмотрела на это и поняла, что владельцев евроблях можно прессовать, они как терпели, так и дальше будут терпеть»,- сказал В. Коновалов.

По словам эксперта, уже завезенные автомобили можно было бы растаможить за 300-500 евро.

«Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Южанина выглядит как собака на сене, они не могут легализовать незаконные  автомобили и не хотят брать с них налоги. У нас получается странная ситуация, когда многие сотрудники правоохранительных органов замешаны в разборках с евробляхами. Им выгодно создать ажиотаж вокруг евроблях, чтобы снизить на них цены. Власть нагнетает панику, люди бегут  сдавать свои автомобили на разборку»,- резюмировал В. Коновалов.

Напомним, чиновники придумали способ борьбы с владельцами автомобилей, которые незаконно пребывают на территории Украины. Согласно разработанному законопроекту, транзит и временный ввоз автомобилей в страну планируется оставить, но вот правила все-таки изменят.

Документ предлагает запретить передавать право управления автомобилем посторонним лицам. Иными словами, пользоваться машиной сможет только нерезидент, который пересек границу.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, временный ввоз будет вводиться с ограничением для лиц, которые могут пользоваться такими автомобилями.

«Передача в управление автомобиля гражданину Украины — априори невозможна», — говорит глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Также чиновники рассматривают вариант ввести норму, которая наделит полицию правом задерживать автомобиль и транспортировать его до границы.

Одна из основных причин нежелания проходить растаможку — завышенная ввозная пошлина и требование уплаты НДС. По крайней мере, так говорят активисты, выступающие за легализацию своих автомобилей.




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