В Украине за прошедшие сутки зафиксировали более 900 ДТП

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали более 900 ДТП

В течение прошлых суток в Украине произошло 921 дорожно-транспортное происшествие, в 96 из которых есть пострадавшие.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на запись на странице Ситуационного центра Национальной полиции Украины в Facebook.

Также отмечается, что правоохранители составили 5415 протоколов на нарушителей правил дорожного движения, а 236 протоколов - за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Затрудняют движение на дорогах и погодные условия. Так из-за непогоды в Чехии произошло масштабное ДТП. На скоростной магистрали, соединяющей Прагу и Братиславу, столкнулось более 40 автомобилей.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.
Самолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в мореСамолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в море
На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)
Начальник Львовской железной дороги уволенНачальник Львовской железной дороги уволен
В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)
Блок рекламы


Похожие новости
"Укравтодор" планирует отремонтировать основные дороги в Украине"Укравтодор" планирует отремонтировать основные дороги в Украине
В Украине за год выпустили 7 тысяч легковых автомобилейВ Украине за год выпустили 7 тысяч легковых автомобилей
В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4
В ЮАР при столкновении поездов пострадали более 200 человекВ ЮАР при столкновении поездов пострадали более 200 человек
У берегов Китая четвертые сутки горит танкер с нефтью, экипаж до сих пор ищут У берегов Китая четвертые сутки горит танкер с нефтью, экипаж до сих пор ищут
В Китае снег парализовал автомагистрали: водители мерзнут в пробке более суток (ВИДЕО)В Китае снег парализовал автомагистрали: водители мерзнут в пробке более суток (ВИДЕО)
В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника
Швейцарские авиакомпании задолжали пассажирам более 80 млн евроШвейцарские авиакомпании задолжали пассажирам более 80 млн евро
Продажи электромобилей в Украине в прошлом году выросли более, чем в 2 разаПродажи электромобилей в Украине в прошлом году выросли более, чем в 2 раза
В Украине рынок подержанных авто вырос в три разаВ Украине рынок подержанных авто вырос в три раза
Последние новости
Подгружаем последние новости