На сайте УЗ появилась функция поиска билетов с пересадкой

В случае отсутствия билетов на прямой поезд система предлагает альтернативный маршрут.

В онлайн-сервисе "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua появилась функция поиска билетов с пересадкой.

В случае отсутствия билетов на прямой поезд система предлагает альтернативный маршрут с указанием станции пересадки и временем ожидания. В этом случае нужно выбрать билет в каждом поезде, после чего оплатить их вместе.

Напомним, что в период новогодних праздников "Укрзализныця" была вынуждена приостановить возврат билетов через интернет в связи с аномальной активностью перекупщиков.


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