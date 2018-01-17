На сайте УЗ появилась функция поиска билетов с пересадкой
В случае отсутствия билетов на прямой поезд система предлагает альтернативный маршрут.
В онлайн-сервисе "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua появилась функция поиска билетов с пересадкой.
В случае отсутствия билетов на прямой поезд система предлагает альтернативный маршрут с указанием станции пересадки и временем ожидания. В этом случае нужно выбрать билет в каждом поезде, после чего оплатить их вместе.
Напомним, что в период новогодних праздников "Укрзализныця" была вынуждена приостановить возврат билетов через интернет в связи с аномальной активностью перекупщиков.
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