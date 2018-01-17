Автобусам и троллейбусам в Киеве разрешили курсировать без соблюдения графика из-за снегопада

Автобусам и троллейбусам в Киеве разрешили курсировать без соблюдения графика из-за снегопада

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» разрешило наземному общественному транспорту курсировать без соблюдения графика движения из-за снегопада.

Об этом сообщила  пресс-служба «Киевпастранса».

«С 08:00 в связи с ухудшением погодных условий и большим скоплением транспорта на дорогах введено оперативное положение №3 на автобусных и троллейбусных маршрутах», - сообщили в КП.

Положение предусматривает курсирование без соблюдения графика движения.

Напомним, с утра в Киеве наблюдались пробки 9 балов, что вызвало возмущение киевлян.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Победы произошло сразу 7 ДТП, на Набережном шоссе - смертельное.




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