Въезд грузовиков в Киев ограничен из-за снегопада - КГГА

Въезд грузовиков в Киев ограничен из-за снегопада - КГГА

Сегодня, 17 января, в связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня, 17 января, в связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта в направлении с Бориспольской трассы. Указанное ограничение будет действовать до 11:00 17 января. О дальнейшем графике введения ограничений будет сообщено дополнительно. Это позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

Городская власть призывает киевлян не пользоваться собственными автомобилями во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту. Это очень необходимо для качественной и своевременной уборки снега в условиях снегопада, а также значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения заторов на дорогах города. Кроме того, в условиях осложнения погодных условий водителям рекомендуется соблюдать правила парковки, в частности - не оставлять личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и ??быть осмотрительными", - сказано в сообщении.

Напомним, по причине сильного снегопада, дороги Киева с утра загружены на 8 из 10 баллов. В городе фиксируют ДТП.




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