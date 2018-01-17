Студия Radioaktive Film сняла ролик для британской Trainline в киевском метро

Украинские городские пейзажи и места — все еще популярны как локации для промо у мировых брендов. Известная киевская продакшн-студия Radioaktive Film в очередной раз сняла ролик для зарубежного бренда в киевском метро. , пишут AIN.UA

Это — реклама для британского туристического онлайн-сервиса Trainline для продвижения платформы Wonderfully Predictable. По сюжету тайный агент Сара преследует преступника Александра, а тот скрывается от преследования, пересаживаясь с поезда на поезд.

Студия работала над роликом совместно с лондонским креативным агентством BBH London. Режиссер ролика — Педро Мартин-Калеро.

Напомним, в сентябре во время очередной ежегодной презентации Apple продемонстрировала рекламный ролик для умных часов — его снимали на украинской локации: в антураже киевского вокзала, в съемках участвовала студия Radioaktive Film. У них в портфолио — множество громких проектов — съемки клипов для M?, Hurts, Paolo Nutini, Foals, Tame Impala, Coldplay.

Первой их громкой работой, как рассказывал ранее в интервью Karabas Live исполнительный продюсер студии Евгения Яцута, стал клип Paulo Nutini под названием Iron Sky. После этого к студии стали обращаться клиенты с просьбами снять видео в том же духе, в подобных локациях.

Один из самых технически сложных проектов, над которым довелось работать студии — нашумевший клип Coldplay — Up&Up (снят совместно с украинской студией Gloria FX). На данный момент у клипа на YouTube уже более 135 млн просмотров, его отметили наградой MTV VMA 2016 в номинации «Лучшие визуальные эффекты».


Ольга Карпенко, AIN


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