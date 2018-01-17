Бревна с лесовоза влетели в салон автобуса в Житомирской области
Пострадали шесть человек, но их травмы не слишком серьезные.
16 января на автодороге Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе Житомирской области случилось ДТП с участием автобуса и лесовоза с прицепом.
Как сообщает полиция области, авария произошла около 17.50 на 235 км автодороги Киев-Чоп вблизи с. Анеты.
34-летний водитель автобуса Setra, двигаясь в направлении Житомира, не справился с управлением и врезался в прицеп лесовоза ЗИЛ под управлением 43-летнего местного жителя, который двигался впереди в попутном направлении. В результате из грузовика на проезжую часть рассыпались бревна, два из них протаранили лобовое стекло автобуса и попали вглубь салона.
В автобусе в момент ДТП были 38 пассажиров. В результате каретами "скорой" шесть человек были доставлены в Новоград-Волынской больницу. У большинства из них диагностировали ушибы, ссадины, резаные раны и назначили амбулаторное лечение. 56-летнюю женщину, жительницу Тернопольской области, госпитализировали с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, контузия левого глаза.
Пострадавшие - жители Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей.
Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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