На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей (ФОТО)

На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей (ФОТО)

Представитель полиции Южно-Моравского края Чехии Петр Замечник сообщил о том, что на скоростной магистрали, соединяющей Прагу и Братиславу, столкнулось более 40 машин.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Движение на данном отрезке в обоих направлениях было временно заблокировано, водители пользуются объездами по местным автодорогам. Среди попавших в аварию машин много грузовиков. Пожарные помогают дорожным рабочим с их подъемом из кюветов, на это уйдет, вероятно, вся ночь. Пострадали около 10 человек, из них один получил ранение средней тяжести. У остальных легкие травмы», - сказал Замечник.

В полиции сообщили, что причиной массовых аварий стал сильный снегопад и превышение водителями допустимой скорости движения при таких погодных условиях.

Всего же в Чехии, по данным полиции, в результате непогоды произошло более 100 автомобильных аварий.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.
Самолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в мореСамолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в море
На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)
Начальник Львовской железной дороги уволенНачальник Львовской железной дороги уволен
В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)
Блок рекламы


Похожие новости
На столичной Борщаговке остановился скоростной трамвай, пассажиры пошли по линии пешком На столичной Борщаговке остановился скоростной трамвай, пассажиры пошли по линии пешком
Снегопад в Одессе: частично приостановлено движение троллейбусов, фиксируются ДТП и пробки (ФОТО)Снегопад в Одессе: частично приостановлено движение троллейбусов, фиксируются ДТП и пробки (ФОТО)
В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)
В Николаеве автомобиль патрульных на «лысой» резине залетел под грузовик (ФОТО)В Николаеве автомобиль патрульных на «лысой» резине залетел под грузовик (ФОТО)
В столичном троллейбусе экстравагантным способом починили компостер (ФОТО)В столичном троллейбусе экстравагантным способом починили компостер (ФОТО)
Снегопады в Японии: пассажиры многих поездов оказались в «белой блокаде» (ФОТО)Снегопады в Японии: пассажиры многих поездов оказались в «белой блокаде» (ФОТО)
В Запорожской области машина сбила мать с дочкой на велосипеде (ФОТО)В Запорожской области машина сбила мать с дочкой на велосипеде (ФОТО)
В Украине за год выпустили 7 тысяч легковых автомобилейВ Украине за год выпустили 7 тысяч легковых автомобилей
Автомобиль на газу взорвался во время заправки в Шостке (ФОТО)Автомобиль на газу взорвался во время заправки в Шостке (ФОТО)
В центре Киева «герой парковки» на BMW заблокировал тротуар (ФОТО)В центре Киева «герой парковки» на BMW заблокировал тротуар (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости