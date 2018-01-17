На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 40 автомобилей (ФОТО)
Представитель полиции Южно-Моравского края Чехии Петр Замечник сообщил о том, что на скоростной магистрали, соединяющей Прагу и Братиславу, столкнулось более 40 машин.
Об этом говорится в сообщении
«Движение на данном отрезке в обоих направлениях было временно заблокировано, водители пользуются объездами по местным автодорогам. Среди попавших в аварию машин много грузовиков. Пожарные помогают дорожным рабочим с их подъемом из кюветов, на это уйдет, вероятно, вся ночь. Пострадали около 10 человек, из них один получил ранение средней тяжести. У остальных легкие травмы», - сказал Замечник.
В полиции сообщили, что причиной массовых аварий стал сильный снегопад и превышение водителями допустимой скорости движения при таких погодных условиях.
Всего же в Чехии, по данным полиции, в результате непогоды произошло более 100 автомобильных аварий.
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