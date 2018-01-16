"Укравтодор" отремонтировал вдвое больше дорог в 2017 году

Требования к качеству ремонта ужесточат.

Фото: Владислав Мусиенко

В 2017 году Государственное агентство автомобильных дорог Украины отремонтировало рекордные за последние годы 2177 км дорог, заявил руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

Все ремонты дорог, которые проводились в 2017 году, осуществлялись по маршрутному принципу, который сейчас положен в основу Программы развития дорог на 2018-2022 годы, с целью сделать за 5 лет качественное соединение между всеми областными центрами страны, сообщается в фейсбуке "Укравтодора".

В частности, 2017 года в Укравтодоре работали на таких участках дорог, как: М-03 Киев - Харьков - Довжанский, М-09 Львов - Тернополь, М-15 Одесса - Рени, М-22 Полтава - Александрия, Н-01 Киев - Знаменка, Н-17 Львов - Луцк, Н-22 Устилуг - Ровно, Н-11 Днепр - Николаев, Р-07 Чугуев - Меловое, Н-31 Днепр - Решетиловка.

В 2018 году Укравтодор продолжит работы на основных коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31. Запланирован ремонт дорог Р-46 Харьков - Ахтырка, М-03 Харьков - Славянск - Краматорск, Н-14 Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев. Планируется также ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05), дорог Н-22 Ровно - Луцк - Устилуг, М-21 Житомир - Винница, Н-10 Ивано-Франковск - Стрый, Н-03 Житомир - Хмельницкий - Черновцы.

По словам Новака, начиная с этого года, будут увеличены сроки минимальной гарантии на выполнение ремонтно-строительных работ в дорожной отрасли.

"Гарантии на 1,5-3 года, которые ранее выставляли подрядчики на асфальтобетонное покрытие, не являются европейской практикой. Минимальная гарантия должна составлять минимум 5 лет, а при выполнении работ по регенерации - не менее 10 лет", - отметил он.

Напомним, в 2016 году было капитально отремонтировано около тысячи километров дорог, говорил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Накануне Кабинет министров утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 годы стоимостью 322,6 млрд гривен (в т.ч. 176 млрд грн - бюджетные). Она предусматривает улучшение состояния 9,1 тыс. км дорог, строительство и реконструкцию 1 тыс. км дорог, поступление дополнительных средств от транзитных автоперевозок, широкое использование экспортного и логистического потенциала, снижение себестоимости перевозок.

Планируется, что в 2018 году общий объем финансирования дорожных работ достигнет рекордных 47 млрд грн. На ремонт дорог в прошлом году было потрачено вдвое меньше.