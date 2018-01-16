Кличко планирует отремонтировать в Киеве минимум 300 км дорог

Через два-три года Киев должен соответствовать европейским стандартам качества дорог.

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Столичные власти планируют отремонтировать как минимум 300 км дорог и проездов в Киеве . Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала " Киев ".

"Однозначно мы не должны сбавлять темпов ремонта дорог. Дороги нам достались в наследство в ужасном состоянии, некоторые не ремонтировались по 20-30 лет. Напомню, в 2016 году мы отремонтировали 200 км дорог, а в 2017 году - 300 км. И как минимум 300 км дорог мы планируем отремонтировать в этом году ", - отметил Кличко.

По его подсчетам, с такими темпами ремонта улично-дорожного покрытия, за два-три года Киев должен соответствовать европейским стандартам качества дорог.

"Ремонт дороги - это не только новое асфальтовое покрытие. Это и новые тротуары, новое освещение, новые переходы, это комплексный подход ", - сказал городской голова.

Мэр также отметил, что столичная власть контролирует качество нового дорожного покрытия и эффективность использования подрядчиком средств при проведении ремонтных работ. Также он напомнил, что подрядчики дают гарантию на новые дороги 5 лет.