Кличко планирует отремонтировать в Киеве минимум 300 км дорог

Через два-три года Киев должен соответствовать европейским стандартам качества дорог.

Кличко планирует отремонтировать в Киеве минимум 300 км дорог
Фото: пресс-служба

Столичные власти планируют отремонтировать как минимум 300 км дорог и проездов в Киеве. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Однозначно мы не должны сбавлять темпов ремонта дорог. Дороги нам достались в наследство в ужасном состоянии, некоторые не ремонтировались по 20-30 лет. Напомню, в 2016 году мы отремонтировали 200 км дорог, а в 2017 году - 300 км. И как минимум 300 км дорог мы планируем отремонтировать в этом году ", - отметил Кличко.

По его подсчетам, с такими темпами ремонта улично-дорожного покрытия, за два-три года Киев должен соответствовать европейским стандартам качества дорог.

"Ремонт дороги - это не только новое асфальтовое покрытие. Это и новые тротуары, новое освещение, новые переходы, это комплексный подход ", - сказал городской голова.

Мэр также отметил, что столичная власть контролирует качество нового дорожного покрытия и эффективность использования подрядчиком средств при проведении ремонтных работ. Также он напомнил, что подрядчики дают гарантию на новые дороги 5 лет.

В следующем году в Киеве продолжат обновлять важные транспортные магистрали. Так, уже весной, при благоприятных погодных условиях, будут продолжены работы на улицах Елены Телиги, Семьи Кульженко (бывшая Петра Дегтяренко), Алма-Атинской со путепроводом через трамвайные пути, Владимирской, Набережном шоссе, 2-х транспортных развязках - на пересечении просп. Комарова и ул. Вацлава Гавела. Кроме того, в 2018 году планируется капитальный ремонт бульвара Вернадского, проспектов Тычины, Бандеры и Палладина, Дарницкого площади, улиц Академика Туполева, Заболотного, Довженко, Федорова, моста Метро через Русановский пролив и многих других объектов.


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