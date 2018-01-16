Автосалон в Детройте 2018: Hyundai Veloster.

Марка Hyundai ассоциируется с массовыми автомобилями и хорошими продажами. Однако есть в гамме бренда «белая ворона» - асимметричный Veloster, который не снискал большой любви ни на одном рынке. Даже в РоSSии, где корейцы стремятся всеми средствами завоевать максимальную рыночную долю, он не продается.

В Детройт компания привезла второе поколение «Велостера». Это по-прежнему хэтчбек с неправильным, четным количеством дверей: по правой стороне их две, по левой – одна. Это облегчает посадку на задний ряд сидений. Корейские маркетологи предпочитают называть Hyundai Veloster купе.

В задней подвеске на смену упругой балке пришла многорычажка. Базовый мотор – двухлитровая атмосферная «четверка» отдачей 149 л.с. Есть и турбомотор 1.6 мощностью 203 л.с. В обоих случаях по умолчанию ставится 6-ступенчатая механика. За доплату для мотора попроще ее поменяют на автомат с таким же количеством передач, а турбоверсии положен 7-скоростной преселективный робот.

Впервые у Hyundai Veloster появилась по-настоящему заряженная и быстрая модификация от N-подразделения марки. С двух литров рабочего объема при помощи наддува сняли 278 л.с. и 352 Нм момента. Коробка – 6-ступенчатая механика. О динамических характеристиках этой машины деталей пока нет. Зато известно, что Veloster N будет оснащаться эффектным обвесом с антикрылом на корме, 18- и 19-дюймовыми колесами, дифференциалом повышенного трения, жесткой подвеской и усиленными тормозами.

Корейцы обновили свой уникальный асимметричный хэтчбек.