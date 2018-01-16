В шести областях автомобилистов просят воздержаться от поездок

В шести областях автомобилистов просят воздержаться от поездок

В связи с ухудшением погодных условий жителям шести областей по возможности следует воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Об этом сообщает Укравтодор.

В ближайшие несколько дней Украина окажется в зоне действия юго-западного циклона, что будет сопровождаться снегопадами и гололедицей.

Так, 18 января на территории Киевской области ожидается сильный мокрый снег, ветер 15−18 м/с, метели, на дорогах гололедица. Снежный покров может достигать 20 см. Кроме соблюдения скоростного режима и пользования ремнями безопасности, Укравтодор рекомендует водителям при резком ухудшении погодных условий вообще воздержаться от поездок на дальние расстояния.

На территории Днепропетровской области 17−18 января ожидаются дождь, мокрый снег. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Юго-восточный ветер усилится до 17−22 м/с. Служба автодорог просит и водителей, и пешеходов воздержаться от лишних перемещений в указанный период.

Штормовое предупреждение объявлено для Черкасской области и города Черкассы. 18 января ожидается сильный мокрый снег, временами с дождем, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра до 15−20 м/с. Учитывая гололедицу, служба автомобильных дорог в Черкасской области призывает водителей быть предельно внимательными и не препятствовать работе снегоуборочной техники, не создавать заторов.

Ухудшение погодных условий уже почувствовали в Николаевской области. Сейчас дороги обрабатываются противогололедными материалами. Учитывая, что снегопады продолжаются, водителей просят по возможности воздержаться от поездок до стабилизации погодных условий. Если же поездка неизбежна, автомобилистов призывают к соблюдению дистанции и скоростного режима и просят не препятствовать работе спецтехники.

О необходимости быть предельно внимательными на дорогах предупреждают и водителей западных областей Украины. 17 января ночью на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, в горах Ивано-Франковской области и Закарпатья прогнозируется снеголавинная опасность третьего уровня.

Особенно сложные погодные условия ожидаются 18 января на Одесчине. В области и в областном центре синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, сильный ветер с порывами до 29 м/с. Как и в других регионах, одесситам и жителям области лучше в этот период воздержаться от поездок на автотранспорте.

Напомним, в Одессе из-за снегопадов для грузовых автомобилей введены ограничения с 16 января — такому транспорту запрещен въезд в город.




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