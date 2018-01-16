Автосалон в Детройте 2018: Kia Forte.
Компания Kia до последнего держала в тайне, что представление седана Kia Cerato следующей генерации состоится в Детройте. Об этом стало известно только на прошлой неделе, за несколько дней до открытия выставки. Кстати, одновременно прошла премьера и прямого конкурента «корейца» - нового поколения седана Volkswagen Jetta.
В США модель продается под именем Forte. За океаном компактный седан предлагается с единственным двухлитровым двигателем мощностью 147 л.с. В качестве альтернативы базовой 6-ступенчатой механике Kia впервые в своей истории предлагает не автомат, а вариатор. Это самостоятельная разработка концерна Hyundai-Kia, и в будущем ее примерят другие модели.
В длину седан подрос относительно предшественника на 80 миллиметров, в ширину – на 18, в высоту – на 13. Объем багажника остался практически на прежнем уровне (он увеличился с 422 до 428 литров). Шасси затачивали с прицелом соблюсти идеальный баланс между комфортом и управляемостью.
Корейцы уверены, что Forte/Cerato стал похож на стильный и недешевый фастбек Kia Stinger, но в целом никакой вычурности или спортивности в силуэте машины нет. Дизайн вполне спокойный, «семейный». В салоне появилась абсолютно новая приборная панель с отдельно стоящим дисплеем мультимедийной системы. Такой щеголяют все новинки бренда, включая малыша Picanto. Снаружи характерными особенностями седана стали соединенные визуально задние фонари и третье стекло на боковине кузова, вынесенное с двери на крыло.
Продажи нового поколения в США стартуют летом, а до нас оно доберется, вероятно, только в 2019 году.
На российском рынке эта модель известна под именем Cerato.
Кирилл Малышев. Фото Kia.
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