Снегопад в Одессе: частично приостановлено движение троллейбусов, фиксируются ДТП и пробки (ФОТО)

Снегопад в Одессе: частично приостановлено движение троллейбусов, фиксируются ДТП и пробки (ФОТО)

Сегодня утром, 16 января, в Одессе троллейбус столкнулся с легковым авто на улице Святослава Рихтера.

Об этом сообщает Думская.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел сегодня, 16 января, в 09:00.

Водитель машины не выдержал безопасную дистанцию и «скользнул» на троллейбус. Обошлось без пострадавших.

В целом в связи с ухудшением климатических условий прекращена работа четырех трамвайных маршрутов и одного троллейбусного маршрута в Одессе.

Самая сложная ситуация была на дорогах, связывающих центр с поселком Котовского. Тянучки наблюдались и на Объездной. В Киевском районе медленно двигалась Люстдорфская. В центре стояли Ришельевская и Пушкинская.

Кроме того, из-за непогоды  временно запрещен въезд большегрузного транспорта в Одессу.

Ограничения будут действовать до момента нормализации погодных условий. Городской электротранспорт Одессы работает в штатном режиме.

Синоптики сообщают, что в связи с перемещением циклона в городе ожидаются сложные погодные условия: местами сильные снегопады, усиление ветра, налипание мокрого снега.

Патрульная полиция призывает водителей не припарковывать автомобили на дорогах, не перекрывать проезжие части и подъезды к домам, чтобы не мешать движению и работе аварийного транспорта и снегоуборочной техники.

Самая сложная ситуация была на дорогах, связывающих центр с поселком Котовского. Тянучки наблюдались и на Объездной. В Киевском районе медленно двигалась Люстдорфская. В центре стояли Ришельевская и Пушкинская.




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