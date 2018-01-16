Число пострадавших в результате ДТП со школьным автобусом в Германии возросло до 48
В результате ДТП со школьным автобусом в немецком городе Эбербах пострадали уже 48 человек.
Об этом сообщает
Как заявили в местной полиции, кроме пассажиров-детей, с травмами госпитализированы также водители автобуса и легкового автомобиля, который автобус задел перед тем, как влететь в стену жилого здания.
Состояние шестерых госпитализированных продолжает оставаться тяжелым. Ранее сообщалось о 43 пострадавших.
Напомним, ранее сообщалось, в городе Эбербах, в Германии, школьный автобус врезался в стену жилого дома, в результате чего 21 ребенок получил ранения, 6 из них – серьезные.
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