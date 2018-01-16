Автосалон в Детройте 2018: выбран «Автомобиль года» в США.

В рамках моторшоу в Детройте традиционно подводятся итоги североамериканского конкурса «Автомобиль года». В этом году компания победителей оказалась разношерстной.

Звание лучшего легкового автомобиля завоевала Honda Accord, которая обошла две другие модели из Азии, вышедшие в финал, - Kia Stinger и Toyota Camry. В зачете кроссоверов и минивэнов сошлись Alfa Romeo Stelvio, Honda Odyssey и Volvo XC60. Победителем вышел «швед». Ну а в типично американском сегменте пикапов и больших внедорожников Lincoln Navigator набрал больше голосов, чем Chevrolet Colorado ZR2 и Ford Expedition.

В прошлом году лучшей легковушкой признали электрический хэтчбек Chevrolet Bolt, причем он победил с огромным отрывом по баллам. Лучшим утилитарным автомобилем оказался Chrysler Pacifica, лучшим пикапом – Honda Ridgeline.

Отметим, что Volvo XC60 в конце прошлого года сумел завоевать титул «Автомобиль года – 2017/2018» в Японии. В предыдущие три года его получали исключительно местные модели. А в европейском состязании за лучшую модель продолжает борьбу Volvo XC40. Результаты будут оглашены в начале марта на Женевском автосалоне.