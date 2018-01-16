В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту

В Киеве 16 января частично ограничат движение транспорта по Южному мосту

С 11:00 до 18:00 16 января на Южном мостовом переходе в столице частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.

В Киеве во вторник, 16 января, частично ограничат движение транспорта по Южному мосту. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"16 января с 11:00 до 18:00 на Южном мостовом переходе в направлении с просп. Н. Бажана на Надднепрянское шоссе частично ограничат движение транспорта в первой полосе в связи с ремонтными работами", – говорится в сообщении.