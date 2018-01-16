В РоSSии трактор затонул при попытке вытащить автокран, пытавшийся вытащить бензовоз

Местные власти объявили неделю безопасности по выявлению нелегальных переправ на территории района.

В РоSSии трактор затонул при попытке вытащить автокран, пытавшийся вытащить бензовоз
Затонувшая техника в Иркутской области
Фото: МЧС РФ

В Иркутской области РоSSии в реку Лену провалился 25-тонный трактор, с помощью которого пытались вытащить ранее затонувшие там же бензовоз и автокран.

Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Как отмечает "Интерфакс", бензовоз "Урал" с 20 тоннами дизельного топлива ушел под лед вечером 10 января, когда водитель пытался пересечь реку Лену по несанкционированной ледовой переправе возле села Кривая Лука в Киренском районе. После этого собственник техники направил на место автокран "Урал", чтобы вытащить бензовоз, но тот тоже провалился под лед и встал на цистерну.

Трактор ДТ-75 затонул 15 января при попытке вытащить затонувшие большегрузы.

После происшествия с бензовозом и автокраном в МЧС местной администрации рекомендовали усилить борьбу с нелегальными переправами. После этого чиновники объявили неделю безопасности по выявлению таких переправ на территории района, но спасатели считают, что акция стала формальностью.

"Вместо того, чтобы принять максимум мер к незамедлительной ликвидации всех несанкционированных проездов по зимним водоемам, руководство штаба по ликвидации последствий происшествия на Лене принимает странное решение -выгоняют на реку 25-тонный трактор", - отметили в МЧС.

"Остается открытым вопрос, успеет ли местная власть утопить всю тяжелую технику в районе, прежде чем услышит призывы сотрудников МЧС РоSSии плотно заняться вопросами безопасности на водных объектах?" - говорится в сообщении.

Утром 16 января стало известно, что в Киренском районе утонул второй за сутки трактор. Это случилось на реке Ичера с машиной фермерского хозяйства, которая ехала на заготовку древесины. 31-летний тракторист не смог выбраться из кабины и погиб. Следственный комитет начал проверку по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Руководство Г У МЧС по Иркутской области отправит губернатору Сергею Левченко письмо с просьбой обратить внимание на действия администрации Киренского района.


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