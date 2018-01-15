Под Запорожьем десятки фур застряли на дорогах из-за непогоды (ВИДЕО)

Под Запорожьем десятки фур застряли на дорогах из-за непогоды (ВИДЕО)

15 января дороги под Запорожьем частично заблокированы грузовиками, которые из-за гололедицы не могут преодолеть подъемы. Часть фур съехала на обочину, часть осталась на дороге.

Об этом сообщает ТСН.

Сильный снег и ветер в Запорожской области повлекли заносы и гололедицу, из-за которых грузовики застряли на дорогах.

Наиболее напряженная ситуация в Васильевском районе – там на трассе Харьков-Симферополь водители не могут преодолеть крутые подъемы. Один грузовик на скользкой дороге вылетел в кювет, сейчас его хозяева ждут помощи спасателей.

Много фур находятся на обочине, некоторые остаются просто на дороге, блокируя движение транспорта, другие пытаются переждать снегопад вблизи стационарных постов патрульной полиции.

Сейчас на трассах работает снегоуборочная техника, проблемные участки обещают засыпать солью. Спасатели уже предупредили водителей об ухудшении погодных условий.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Киеве открывают около 30 пунктов обогрева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области развернули 200 стационарных пунктов обогрева.




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