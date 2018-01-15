Украинский авиаперевозчик увеличит количество рейсов в Дели

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины"увеличит частоту полётов по маршруту Киев - Дели в пиковый период до пяти рейсов в неделю.

Об этом сообщает портал Avianews.com со ссылкой на пресс-службуперевозчика.

"После открытия рейса 1 мая самолёты МАУ будут летать в Индию три раза в неделю, а с 7 июня - четыре раза в неделю, как и планировалось ранее.Дополнительный пятый рейс появится с 16 июня. Он будет выполняться по субботам из Киева в Дели и по воскресеньям из Дели в Киев ", - говорится в сообщении.

Таким образом, начиная с 16 июня, из Киева самолёт МАУ будет вылетать по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам в 10:00 и прилетать в Дели в 20:20. В обратном направлении – по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет из Дели в 11:40, прилёт в Киев в 17:00.

Время в пути составит 6 часов 50 минут туда и 7 часов 50 минут обратно. На линии будет задействован самолёт Boeing 767.

Стоимость перелёта в эконом-классе в обе стороны в рамках промоакции начинается от 11 тысячгрн с учётом перевозки одной единицы багажа и питания.