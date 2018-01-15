В Тернополе нет зарядных станций для электрокаров. Жители просят мэрию помочь
Тернополь — четвертый по величине город Западной Украины. Однако с инфраструктурой для владельцев электромобилей здесь все плохо. Недавно на сайте Тернопольской мэрии появилось сразу две петиции с просьбой установить в городе зарядные станции — об этом
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«Учитывая, что Тернополь находится на пересечении дорог ко всем этим областным центрам, мы создаем «мертвую» зону по середине Западной Украины для электромобилей. Чем снижает заинтересованность в Тернополе, как открытом и экологическом городе, городе для туризма», — пишет Калиянк.
Он попросил мэрию установить хотя бы одну станцию ??для зарядки электромобилей в центре Тернополя и оснастить зарядками большие стоянки возле ТРЦ и в спальных районах города.
Еще одну
Однако пока ни одна из петиций не набрала необходимых для рассмотрения 300 подписей. Первая петиция получила 47 голосов, вторая — 26.
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