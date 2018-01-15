В Тернополе нет зарядных станций для электрокаров. Жители просят мэрию помочь

Тернополь — четвертый по величине город Западной Украины. Однако с инфраструктурой для владельцев электромобилей здесь все плохо. Недавно на сайте Тернопольской мэрии появилось сразу две петиции с просьбой установить в городе зарядные станции — об этом сообщает Autogeek. Пока ближайшая такая, как говорится в одной из петиций, находится за городом, пишут AIN.UA.

Автор первой петиции Юрий Калиянк отметил, что единственная полноценная зарядная станция работает в 70 км от Тернополя — она расположена на частной территории ресторана. Еще две станции в пределах города установили люди в собственных домах. При этом в соседних областных центрах сравнительно развитая инфраструктура для электромобилей: во Львове — 35 зарядных станций, Хмельницком — 25, Ровно — 10, Луцке — 8, Ивано-Франковске — 6 только в пределах города.

«Учитывая, что Тернополь находится на пересечении дорог ко всем этим областным центрам, мы создаем «мертвую» зону по середине Западной Украины для электромобилей. Чем снижает заинтересованность в Тернополе, как открытом и экологическом городе, городе для туризма», — пишет Калиянк.

Он попросил мэрию установить хотя бы одну станцию ??для зарядки электромобилей в центре Тернополя и оснастить зарядками большие стоянки возле ТРЦ и в спальных районах города.

Еще одну петицию написал Андрей Шубяк. Он отметил, что Украина занимает 5 место в использовании электромобилей. Поэтому развитие инфраструктуры зарядных станций — необходимая мера.

Однако пока ни одна из петиций не набрала необходимых для рассмотрения 300 подписей. Первая петиция получила 47 голосов, вторая — 26.


Майя Яровая, AIN


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