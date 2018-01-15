В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчину
Пригородный электропоезд ехал из Днепра в Лозовую.
Электричка насмерть сбила мужчину на перегоне "Павлоград - Лозовая" на территории Харьковской области. Об этом говорится в сообщении областного управления Национальной полиции.
Происшествие произошло 14 января в 20:20.
Пригородный электропоезд ехал из Днепра в Лозовую.
Личность мужчины пока не установлена. Ему примерно 40-45 лет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в конце прошлого года на железнодорожном переезде в городе Боярка под Киевом водитель застрял на путях между шлагбаумами. Его спас сотрудник железной дороги - мужчина руками поднял шлагбаум, тем самым освободив путь машине, а буквально через пару секунд мимо пронесся поезд.
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