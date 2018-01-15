В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчину

Пригородный электропоезд ехал из Днепра в Лозовую.

Фото: smugastyj.livejournal.com

Электричка насмерть сбила мужчину на перегоне "Павлоград - Лозовая" на территории Харьковской области. Об этом говорится в сообщении областного управления Национальной полиции.

Происшествие произошло 14 января в 20:20.

Пригородный электропоезд ехал из Днепра в Лозовую.

Личность мужчины пока не установлена. Ему примерно 40-45 лет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.