В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчину

Пригородный электропоезд ехал из Днепра в Лозовую.

В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчину
Фото: smugastyj.livejournal.com

Электричка насмерть сбила мужчину на перегоне "Павлоград - Лозовая" на территории Харьковской области. Об этом говорится в сообщении областного управления Национальной полиции.

Происшествие произошло 14 января в 20:20.

Пригородный электропоезд ехал из Днепра в Лозовую.

Личность мужчины пока не установлена. Ему примерно 40-45 лет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в конце прошлого года на железнодорожном переезде в городе Боярка под Киевом водитель застрял на путях между шлагбаумами. Его спас сотрудник железной дороги - мужчина руками поднял шлагбаум, тем самым освободив путь машине, а буквально через пару секунд мимо пронесся поезд.


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