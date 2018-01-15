15 человек пострадали в результате пожара на катере в США

15 человек пострадали в результате пожара на катере в США

Власти Порт Ричи (Port Richey) в американском штате Флорида заявили о том, что как минимум 15 человек пострадали в результате пожара на судне, перевозившем пассажиров на плавучее казино в международных водах.

Об этом сообщает ABC.

«Пожар начался, когда судно отошло на 100 метров от берега, поэтому спасатели смогли быстро и беспрепятственно добраться до корабля», - говорится в сообщении.

Всего на борту судна находилось около 50 человек, 15 из них госпитализированы.

Пострадавших с тяжелыми травмами в результате пожара нет, зарегистрированы случаи отравления продуктами горения и переохлаждения.

Что стало причиной пожара, на данный момент не известно.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.
Самолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в мореСамолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в море
На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)
Qatar Airways опустила цены на 56 авиарейсов из УкраиныQatar Airways опустила цены на 56 авиарейсов из Украины
Начальник Львовской железной дороги уволенНачальник Львовской железной дороги уволен
Блок рекламы


Похожие новости
В США на скорости автомобиль в результате столкновения влетел на второй этаж клиникиВ США на скорости автомобиль в результате столкновения влетел на второй этаж клиники
В Таиланде взорвался катер с туристами, 16 человек пострадали В Таиланде взорвался катер с туристами, 16 человек пострадали
В ДТП в пригороде Праги три человека погибли, 45 получили раненияВ ДТП в пригороде Праги три человека погибли, 45 получили ранения
На трассе «Черкассы-Канев» произошло серьезное ДТП: 6 человек пострадали На трассе «Черкассы-Канев» произошло серьезное ДТП: 6 человек пострадали
В Киеве "скорая" с ребенком попала в ДТП: пострадали 5 человекВ Киеве "скорая" с ребенком попала в ДТП: пострадали 5 человек
В ЮАР при столкновении поездов пострадали более 200 человекВ ЮАР при столкновении поездов пострадали более 200 человек
Более 10 человек погибли в ЮАР после столкновения поезда с грузовикомБолее 10 человек погибли в ЮАР после столкновения поезда с грузовиком
В Италии шесть человек погибли в результате аварии бензовоза (ВИДЕО)В Италии шесть человек погибли в результате аварии бензовоза (ВИДЕО)
В Перу разбился автобус, погибли 25 человек В Перу разбился автобус, погибли 25 человек
В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости