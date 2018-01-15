15 человек пострадали в результате пожара на катере в США

Власти Порт Ричи (Port Richey) в американском штате Флорида заявили о том, что как минимум 15 человек пострадали в результате пожара на судне, перевозившем пассажиров на плавучее казино в международных водах.

Об этом сообщает ABC .

«Пожар начался, когда судно отошло на 100 метров от берега, поэтому спасатели смогли быстро и беспрепятственно добраться до корабля», - говорится в сообщении.

Всего на борту судна находилось около 50 человек, 15 из них госпитализированы.

Пострадавших с тяжелыми травмами в результате пожара нет, зарегистрированы случаи отравления продуктами горения и переохлаждения.

Что стало причиной пожара, на данный момент не известно.