15 человек пострадали в результате пожара на катере в США
Власти Порт Ричи (Port Richey) в американском штате Флорида заявили о том, что как минимум 15 человек пострадали в результате пожара на судне, перевозившем пассажиров на плавучее казино в международных водах.
Об этом сообщает
«Пожар начался, когда судно отошло на 100 метров от берега, поэтому спасатели смогли быстро и беспрепятственно добраться до корабля», - говорится в сообщении.
Всего на борту судна находилось около 50 человек, 15 из них госпитализированы.
Пострадавших с тяжелыми травмами в результате пожара нет, зарегистрированы случаи отравления продуктами горения и переохлаждения.
Что стало причиной пожара, на данный момент не известно.
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