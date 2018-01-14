В РоSSии полицейские пытались задержать угонщика снежками (ВИДЕО)
В роSSийском Южно-Сахалинске полицейские пытались задержать угонщика снежками.
Такое видео разместило местное издание в YouTube.
В ролике видно, как два сотрудника полиции выбегают на дорогу и бросают снежки в лобовое стекло угнанного авто Toyota Camry. Такой способ остановить преступника не сработал, хотя позже угонщика таки задержали.
В комментариях пользователи смеются над роSSийскими полицейскими со снежками.
«Это так мило, снежками. Потом остановили и напоили горячим чаем с блинчиками», - пишут в соцсетях.
Напомним, в Киеве произошло необычное ДТП. Внедорожник выехал на клумбу после того, как машину попытались угнать.
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14.01.2018 18:33