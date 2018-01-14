В РоSSии полицейские пытались задержать угонщика снежками (ВИДЕО)

В РоSSии полицейские пытались задержать угонщика снежками (ВИДЕО)

В роSSийском Южно-Сахалинске полицейские пытались задержать угонщика снежками.

Такое видео разместило местное издание в YouTube.

В ролике видно, как два сотрудника полиции выбегают на дорогу и бросают снежки в лобовое стекло угнанного авто Toyota Camry. Такой способ остановить преступника не сработал, хотя позже угонщика таки задержали.

В комментариях пользователи смеются над роSSийскими полицейскими со снежками.

 «Это так мило, снежками. Потом остановили и напоили горячим чаем с блинчиками», - пишут в соцсетях.

Напомним, в Киеве произошло необычное ДТП. Внедорожник выехал на клумбу после того, как машину попытались угнать.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)
Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.
Самолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в мореСамолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в море
Начальник Львовской железной дороги уволенНачальник Львовской железной дороги уволен
Qatar Airways опустила цены на 56 авиарейсов из УкраиныQatar Airways опустила цены на 56 авиарейсов из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер (ВИДЕО)В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер (ВИДЕО)
Пятизвездочный тюнинг: Tesla Model S облачилась в бронь (ВИДЕО)Пятизвездочный тюнинг: Tesla Model S облачилась в бронь (ВИДЕО)
Из-за пьяных пассажиров самолет Ryanair совершил внештатную посадку в Испании (ВИДЕО)Из-за пьяных пассажиров самолет Ryanair совершил внештатную посадку в Испании (ВИДЕО)
Французы разработали крылья для самолетов с изменчивыми аэродинамическими характеристиками (ВИДЕО)Французы разработали крылья для самолетов с изменчивыми аэродинамическими характеристиками (ВИДЕО)
В Запорожье на дороге задымилась маршрутка (ВИДЕО)В Запорожье на дороге задымилась маршрутка (ВИДЕО)
На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)
В Китае снег парализовал автомагистрали: водители мерзнут в пробке более суток (ВИДЕО)В Китае снег парализовал автомагистрали: водители мерзнут в пробке более суток (ВИДЕО)
Полицейские на авто Prius пересекли двойную сплошную и спровоцировали ДТП в Одессе Полицейские на авто Prius пересекли двойную сплошную и спровоцировали ДТП в Одессе
Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)
В Швейцарии ураган «Элеонор» сорвал с путей вагон поезда (ВИДЕО)В Швейцарии ураган «Элеонор» сорвал с путей вагон поезда (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости