Горящее море: крушение иранского танкера сняли на видео с высоты птичьего полета
Гигантское горящее пятно нефтепродуктов, образовавшееся на поверхности Восточно-Китайского моря после крушения иранского танкера, сняли на видео с высоты птичьего полета.
Ролик опубликовал телеканал RT.
На кадрах виден огромный столб дыма, поднимающегося на несколько километров от источника пожара — крупного пятна из нефтепродуктов на воде.
Пятно образовалось на месте крушения иранского нефтяного танкера SANCHI, который перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата и 6 января восточного побережья Китая столкнулся с сухогрузом.
Напомним, на иранском нефтяном танкере Sanchi 6 января возник пожар после столкновения с грузовым кораблем на расстоянии 260 км от побережья Шанхая. Иранские власти уже сообщили, что все 32 члена экипажа погибли - 30 иранцев и двое граждан Бангладеш.
При этом на грузовом судне спасли 21 гражданина Китая. Сильные ветры, дождь и волны высотой до четырех метров мешали остановить пожар на танкере. Также на нем произошел взрыв.
Поисково-спасательная операция охватывала площадь 2330 квадратных километров.
В воскресенье танкер затонул.
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