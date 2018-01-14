Горящее море: крушение иранского танкера сняли на видео с высоты птичьего полета

Гигантское горящее пятно нефтепродуктов, образовавшееся на поверхности Восточно-Китайского моря после крушения иранского танкера, сняли на видео с высоты птичьего полета.

Ролик опубликовал телеканал RT.

На кадрах виден огромный столб дыма, поднимающегося на несколько километров от источника пожара — крупного пятна из нефтепродуктов на воде.

Пятно образовалось на месте крушения иранского нефтяного танкера SANCHI, который перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата и 6 января восточного побережья Китая столкнулся с сухогрузом.

Напомним, на иранском нефтяном танкере Sanchi 6 января возник пожар после столкновения с грузовым кораблем на расстоянии 260 км от побережья Шанхая. Иранские власти уже сообщили, что все 32 члена экипажа погибли - 30 иранцев и двое граждан Бангладеш.

При этом на грузовом судне спасли 21 гражданина Китая. Сильные ветры, дождь и волны высотой до четырех метров мешали остановить пожар на танкере. Также на нем произошел взрыв.

Поисково-спасательная операция охватывала площадь 2330 квадратных километров.

В воскресенье танкер затонул.