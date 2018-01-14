В Таиланде взорвался катер с туристами, 16 человек пострадали
Возле острова Пхипхи в Таиланде вследствие взрыва на моторной лодке пострадали не менее 16 человек.
Об этом сообщает газета
Взрыв произошел во время морской прогулки от причала Рассада в провинции Пхукет до островов Пхипхи. На борту находились 26 туристов из Китая, в том числе трое детей, и пять граждан Таиланда - члены экипажа и гид.
Издание уточняет, что шесть туристов получили сильные ожоги. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Взрыв, вероятно, произошел из-за утечки топлива.
Ранее сообщалось, что жертвой столкновения скоростного катера и туристической лодки в море недалеко от Афин стали четыре человека, среди них – гражданин Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
14.01.2018 16:36
14.01.2018 18:33