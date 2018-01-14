У берегов Китая затонул иранский нефтяной танкер

Иранский пылающий нефтяной танкер затонул через неделю после столкновения с китайским грузовым судном.

Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает ВВС .

Указано, что иранский танкер Sanchi под флагом Панамы вез конденсат из Ирана в Южную Корею. На своем пути он столкнулся с зарегистрированным в Гонконге грузовым судном CF Crystal, перевозившим зерно из США .

Танкер, которым руководит ведущий оператор по транспортировке нефти в Иране, имел на борту 136 тыс тонн конденсата. Это около одного млн баррелей нефти стоимостью 60 млн долларов по текущим ценам.

Sanchi также перевозил определенное количество тяжелого и токсичного корабельного топлива.

Напомним, на иранском нефтяном танкере Sanchi 6 января возник пожар после столкновения с грузовым кораблем на расстоянии 260 км от побережья Шанхая. Иранские власти уже сообщили, что все 32 члена экипажа погибли - 30 иранцев и двое граждан Бангладеш.

При этом на грузовом судне спасли 21 гражданина Китая. Сильные ветры, дождь и волны высотой до четырех метров мешали остановить пожар на танкере. Также на нем произошел взрыв.

Поисково-спасательная операция охватывала площадь 2330 квадратных километров.