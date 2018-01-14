В Николаеве автомобиль патрульных на «лысой» резине залетел под грузовик (ФОТО)
Днем 14 января в Николаеве произошло ДТП с участием фуры и патрульной ToyotaPrius. По причине некачественных шин, авто полицейских «залетело» под большегруз.
Об этом сообщает dtp.kiev.uaв Facebook.
«Патрульный Тойота Приус на лысой резине залетел под грузовик...», - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, ДТП произошло на ул. Авангардной, оба транспортных средства двигались в сторону проспекта Богоявленского.
По уточненным данным, два человека получили травмы, тяжесть которых определяется медиками в БСМП.
На месте ДТП работает полиция. Обстоятельства выясняются.
Напомним, 13 января в столице на бульваре Дружбы Народов столкнулись два автомобиля.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
«ДТП с пострадавшими в Киеве на бульваре Дружбы Народов. Столкнулись два автомобиля: Москвич и Toyota», — говорится в сообщении.
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Транспорт
14.01.2018 12:25