В Николаеве автомобиль патрульных на «лысой» резине залетел под грузовик (ФОТО)

Днем 14 января в Николаеве произошло ДТП с участием фуры и патрульной ToyotaPrius. По причине некачественных шин, авто полицейских «залетело» под большегруз.

Об этом сообщает dtp.kiev.uaв Facebook.

«Патрульный Тойота Приус на лысой резине залетел под грузовик...», - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ , ДТП произошло на ул. Авангардной, оба транспортных средства двигались в сторону проспекта Богоявленского.

По уточненным данным, два человека получили травмы, тяжесть которых определяется медиками в БСМП.

На месте ДТП работает полиция. Обстоятельства выясняются.

Напомним, 13 января в столице на бульваре Дружбы Народов столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.