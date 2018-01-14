В столичном троллейбусе экстравагантным способом починили компостер (ФОТО)

В соцсетях появилось фото из одного столичного троллейбуса, в котором сотрудники «Киевпастранса» починили компостер с помощью крышки от бутылки и кусочка ткани.

Об этом сообщил киевлянин Тарас Кайдан в Facebook.

«Страна «Очумелые ручки» просто. В троллейбусе сломалась ручка компостера, и вместо того, чтобы поставить новый, сотрудники «Киевпасстранса» поставили вместо старой ручки крышку от бутылки воды. А чтобы не было больно нажимать, сверху еще наклеили небольшой кружочек ткани», - рассказал недовольный местный житель.

В комментариях киевляне напомнили, что скоро введут электронный билет, однако вряд ли ситуация в общественном транспорте изменится к лучшему.

«Представь что они сделают с электронными валидаторами когда те сломаются», «А как же пай пассы и прочие электронные вкусняшки?», «а оплату через Пайпасс оно принимает? ))))», - шутят комментаторы.

Киевляне также пошутили, что «Киевпастранс» подобным незатейливым ремонтом сделал рекламу минеральной воде определенного бренда.

Маршрут троллейбуса со сломанным компостером не называется.