Иранский нефтяной танкер, который неделю горел у побережья Китая, затонул

Надежды на спасение 29 членов экипажа нет.

Иранский нефтяной танкер, который неделю горел у побережья Китая, затонул
Фото: CGTNTwitter

В Восточно-Китайском море затонул иранский нефтяной танкер "Санчи", что с 6 января был охвачен пламенем после того, как столкнулся с китайским грузовым судном. Информацию об этом распространило в воскресенье, 14 января, государственное телевидение КНР, передает ВВС.

По данным китайских журналистов, судно ушло под воду в экономической зоне Японии, куда оно продрейфовало. Надежды найти 29 пропавших без вести членов экипажа нет, говорится в сообщении.

У танкера на борту было 136 тыс. тонн конденсата, которой является сверхлегким видом сырой нефти. Сильные ветры, дождь и волны высотой до четырех метров мешали остановить пожар на танкере.

Video: Burning oil tanker #Sanchi off the coast of Shanghai sinks more than a week after colliding with a Chinese cargo ship. Bodies of only three of the 32 crew members have been retrieved since the accident. pic.twitter.com/KCI9t4f9tg

— CGTN (@CGTNOfficial) 14 января 2018 г.

В спасательной операции участвовали иранские и китайские команды. Поисково-спасательная операция охватывала площадь 2330 квадратных километров. Всего за время поисков нашли три тела.

Напомним, 32 моряка пропали после столкновения нефтяного танкера с грузовым судном у побережья Китая 6 января.


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