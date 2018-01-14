Самолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в море
Пассажирский боинг остановился на обрыве.
Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, который выполнял рейс Анкара - Трабзон, во время посадки выкатился за взлетно-посадочную полосу и чуть не упал в море. Пассажирский лайнер Boeing 737-800 с 162 пассажирами на борту и шестью членами экипажа остановился на обрыве. По счастливой случайности никто не пострадал, все люди были успешно эвакуированы.
В связи с происшествием аэропорт был временно закрыт.
Напомним, 22 декабря в киевском аэропорту "Борисполь" за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет "Белавиа".
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