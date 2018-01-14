"Укравтодор" планирует отремонтировать основные дороги в Украине

укравтодор

Государственное агенство автомобильных дорог намерено отремонтировать основные коридоры государственного значения по маршрутному принципу.

Об этом сообщает пресс-служба агенства.

Ожидается, что будут продолжены работы на основных коридорах — Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31. Особое внимание будет уделено дорогам Р-46 Харьков — Ахтырка, М-03 Харьков — Славянск — Краматорск, Р-07 Чугуев — Меловое.

На юге страны — М-15 Одесса — Рени (с обходом г. Рени), Н-14 Кропивницкий — Николаев, Н-11 Днепр — Кривой Рог — Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05).

В западной части — Н-22 Ровно — Луцк — Устилуг, М-21 Житомир — Винница, Н-10 Ивано-Франковск — Стрый, Н-03 Житомир — Хмельницкий — Черновцы. Также запланирован ремонт короткой трассы от Мукачево до Чопа по дороге М-24/М-25.

Кроме того, планируется реконструкция Северного обхода Житомира, а также Gо Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны — Полтава.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)На правом берегу Киева пассажиры трамвая не стали церемониться с автомобилем «героя парковки» (ВИДЕО)
Самолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в мореСамолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в море
Qatar Airways опустила цены на 56 авиарейсов из УкраиныQatar Airways опустила цены на 56 авиарейсов из Украины
Харьковский водитель BMW показал патрульным «права» Януковича Харьковский водитель BMW показал патрульным «права» Януковича
Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.Внешность Audi Q8 раскрыли до официальной премьеры.
Блок рекламы


Похожие новости
Начальник Львовской железной дороги уволенНачальник Львовской железной дороги уволен
"Укравтодор" определил основные направления ремонта дорог в 2018 году"Укравтодор" определил основные направления ремонта дорог в 2018 году
В Украине за год выпустили 7 тысяч легковых автомобилейВ Украине за год выпустили 7 тысяч легковых автомобилей
В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4
Продажи электромобилей в Украине в прошлом году выросли более, чем в 2 разаПродажи электромобилей в Украине в прошлом году выросли более, чем в 2 раза
В Украине рынок подержанных авто вырос в три разаВ Украине рынок подержанных авто вырос в три раза
"Ланос" утратил позицию самого продаваемого авто на рынке б/у в Украине"Ланос" утратил позицию самого продаваемого авто на рынке б/у в Украине
Продажи электрокаров в Украине за год увеличились в 2,3 разаПродажи электрокаров в Украине за год увеличились в 2,3 раза
В Молдове дорогие автомобили будут облагаться налогамиВ Молдове дорогие автомобили будут облагаться налогами
Автопродажи в Украине в 2017 году увеличились на 25%Автопродажи в Украине в 2017 году увеличились на 25%
Последние новости
Подгружаем последние новости