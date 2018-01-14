"Укравтодор" планирует отремонтировать основные дороги в Украине
Государственное агенство автомобильных дорог намерено отремонтировать основные коридоры государственного значения по маршрутному принципу.
Об этом сообщает пресс-служба агенства.
Ожидается, что будут продолжены работы на основных коридорах — Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31. Особое внимание будет уделено дорогам Р-46 Харьков — Ахтырка, М-03 Харьков — Славянск — Краматорск, Р-07 Чугуев — Меловое.
На юге страны — М-15 Одесса — Рени (с обходом г. Рени), Н-14 Кропивницкий — Николаев, Н-11 Днепр — Кривой Рог — Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05).
В западной части — Н-22 Ровно — Луцк — Устилуг, М-21 Житомир — Винница, Н-10 Ивано-Франковск — Стрый, Н-03 Житомир — Хмельницкий — Черновцы. Также запланирован ремонт короткой трассы от Мукачево до Чопа по дороге М-24/М-25.
Кроме того, планируется реконструкция Северного обхода Житомира, а также Gо Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны — Полтава.
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