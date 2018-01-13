Вертолет из Индии упал в Аравийское море, есть погибшие

Пока известно о гибели четырех пассажиров.

Индийский вертолет потерпел крушение в Аравийском море недалеко от города Мумбаи, погибли четыре человека. Об этом сообщает береговая охрана Индии в Twitter .

Фото: SpokespersonNavyTwitter

Известно, что вертолет исчез с радаров через 15 минут после взлета. Всего на борту находились пятеро сотрудников индийской нефтегазовой компании и два пилота. Сейчас идет спасательно-поисковая операция, число жертв может возрасти. В поисках участвуют три вертолета, самолет и три корабля.