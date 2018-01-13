Французы выпустят самолет, похожий на птицу

Специалисты из Франции хотят создать самолет, крылья которого максимально напоминали бы крылья птиц. За основу взяли строение хищных пернатых. Новое техническое устройство даст больше возможностей, кроме того обещает быть экономичным, информирует supreme2.ru.

В первую очередь, крылья нового самолета смогут деформироваться. Их подстроят под окружающую среду, чтобы в любой ситуации полеты были эффективными. Крен летательного устройства станет управляемым. Также будут подключены различные системы, с которыми управление будет простым. Сами крылья устройства по внешней кромке будут схожими с перьями хищных птиц.

Раньше уже разрабатывались подобные проекты. Но для их реализации не было возможностей. В частности, тогда людям еще не были знакомы современные материалы. Теперь же задумку удастся реализовать, а, возможно, и пустить в серийное производство.