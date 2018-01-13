ДТП в Херсоне: пьяный водитель BMW снес тюремный забор

Удар был такой сильный, что бетонный забор просто придавила машину. И водитель не пострадал – более того, самостоятельно выбрался из салона. Оказалось – молодой человек был сильно пьян.

Об этом сообщает Новый день.

Полицейским он признался: "обмывал" новую машину. В колонии же вынуждены были срочно усиливать охрану в районе поврежденного забора.

Как отметили в областном управлении патрульной полиции, в отношении нарушителя составлено два протокола.

- Один за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, второй - за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП. Решение будет принимать суд, но очевидно, что за пьянство за рулем водителю «светит» как минимум 10 200 гривен штрафа и лишение права управления авто в год, - отметил пресс-офицер управления патрульной полиции в Херсонской области Андрей Кованый.

Напомним, в Шевченковский районный суд Киева продлил арест сотруднику сервисного центра МВД Украины Владимиру Найде, которого подозревают в совершении смертельной аварии в Киеве в ноябре 2017 года. В результате столкновения трех автомобилей на улице Стеценко в Подольском районе Киева один человек погиб, еще один был травмирован.