ДТП в Херсоне: пьяный водитель BMW снес тюремный забор
Удар был такой сильный, что бетонный забор просто придавила машину. И водитель не пострадал – более того, самостоятельно выбрался из салона. Оказалось – молодой человек был сильно пьян.
Об этом сообщает Новый день.
Полицейским он признался: "обмывал" новую машину. В колонии же вынуждены были срочно усиливать охрану в районе поврежденного забора.
Как отметили в областном управлении патрульной полиции, в отношении нарушителя составлено два протокола.
- Один за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, второй - за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП. Решение будет принимать суд, но очевидно, что за пьянство за рулем водителю «светит» как минимум 10 200 гривен штрафа и лишение права управления авто в год, - отметил пресс-офицер управления патрульной полиции в Херсонской области Андрей Кованый.
Напомним, в Шевченковский районный суд Киева продлил арест сотруднику сервисного центра МВД Украины Владимиру Найде, которого подозревают в совершении смертельной аварии в Киеве в ноябре 2017 года. В результате столкновения трех автомобилей на улице Стеценко в Подольском районе Киева один человек погиб, еще один был травмирован.
По данным следствия, 35-летний ведущий специалист - администратор в региональном сервисном центре МВД Украины Владимир Найда на "Мазда-7" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двумя автомобилями. В результате ДТП от полученных травм погиб пассажир одного из авто.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
13.01.2018 04:50